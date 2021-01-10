Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты

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В нескольких городах украинцы вышли на протесты из-за повышения коммунальных тарифов.

Жители Полтавы, Кривого Рога, Харькова и Николаева перекрыли дороги и вышли с плакатами к местным администрациям.

В Полтаве полиция перекрыла движение по трассе Киев-Харьков. Там протесты начались в 11.00. Митингующих не устраивают новые тарифы на газ и за его транспортировку, передает издание "Полтавщина".

Автор: poltava.to/news/59103 В Полтаве протестуют из-за повышения тарифов на газ.

В Николаеве люди протестуют под горсоветом. Там собралось более 100 протестующих. Требуют не повышать цены на коммунальные услуги. От горсовета отправились к Ингульскому мосту, чтобы перекрыть движение. Правоохранители разогнали демонстрантов.

Автор: Novosti-N.org В Николаеве люди протестовали под зданием городского совета.

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Жители Кривого Рога тоже пришли в городской совет с требованием к властям сохранить тарифы, которые действовали до 1 января 2021-му.

На Харьковщине в демонстрации приняли участие полсотни человек. Перекрыли дорогу в поселке Высокий. То 15 минут они пропускают транспорт. Также участники акции с плакатами были под стенами городского совета, передает Depo.Харьков.

Автор: Depo.Харьков. На Харьковщине перекрыли дорогу и протестовали под горсоветом.

По состоянию на 28 декабря 55 газоснабжающих компаний обнародовали предложения на январь. Цены на кубометр газа варьируются от 6,99 до 10,8 грн. Минимальная цена выше декабрьской на 11%, максимальная - на 20,5%.