Сравнили погоду в День соборности в этом году и в 1919-м

День соборности в 2020 году значительно теплее, чем 101 год назад. Фото: УНИАН

В этом году День соборности значительно теплее, чем 101 год назад. Это объясняют тем, что метеорологическая зима в Киеве еще не наступила.

По данным, хранящимся в отраслевом государственном архиве гидрометеорологической информации, климатологи подготовили обзор погоды в Киеве за 22 января 1919 года, сообщают в Центральной обсерватории имени Бориса Срезневского.

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"Была типично зимняя погода. В частности, среднесуточная температура воздуха в этот день составила -5,4 градуса. Минимальная температура под утро опустилась до -6,4 градуса, несколько теплее было в полдень, когда максимальная температура повысилась до -4,2 градуса. Было тихо, ведь максимальная скорость ветра в этот день не превысила 2 м/с (7 км/ч), выпадал небольшой снег", - говорится в сообщении.

Также ученые говорят, что на Днепре в этот день был сплошной ледостав.

21 января в Украине удержится антициклон, поэтому осадков не предвидится. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, на востоке местами 0-2 градусов мороза, на западе местами до +4 +6 градусов.