Снег и сильный ветер: синоптик предупредила о резком изменении погоды

В Украине усиливается влияние мощного северного циклона, который принесес резкое изменение погоды. Фото - kanalsirius.tv

21 января в Украине удержится антициклон, поэтому осадков не предвидится. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, на востоке местами 0-2 градусов мороза, на Западе местами до +4 +6 градусов.

Но уже в День Соборности, 22 января, погода резко изменится, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"Атмосфера начинает постепенно перестраиваться. Влияние атлантического антициклона ослабевает, а мощного северного циклона усиливается", - говорит синоптик.

В Киеве 21-го января существенные осадки - маловероятны, днем ​​до 2 градусов тепла.

22-23 января в столице и по Украине ожидается снег и сильный северо-западный ветер. Порывы могут быть штормовыми - более 15 м/с.

Весна и лето в Украине в 2020 году будут прохладными. Осень ожидается также холодная и влажная.