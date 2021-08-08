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воскресенье, 08 августа 2021 19:15

Спящий тюлененок стал звездой сети: мимимишные фото
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Новорожденный малыш тюленей Уэдделла весит примерно 20-25 кг
Фото: Аndriy Zotov
За месяц тюлененок набирает до 100 кг. Так быстро растет детеныш благодаря упомянутому "чудодейственном" молоку. Мать выкармливает малыша в течение семи недель
Вид тюленей назван в честь британского капитана Джеймса Уэдделла, который первым заметил этих животных и задокументировал их в 1820-х годах
Каждая самка тюленя приводит по одному малышу. Рожают их прямо на льду
Обычно взрослые тюлени много времени проводят за охотой в море. Тогда их головы выступают над поверхностью воды. Чтобы отдохнуть и высушить мех, тюлени выходят полежать на суше. Иногда целыми группами

Биолог на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде Андрей Зотов снял, как спит малыш тюленя Уэдделла.

Соответствующие фото распространил Национальный антарктический научный центр в Instagram.

Весь секрет сладкого сна тюлененка в "чудодейственном" молоке, которым питается детеныш, объяснил Зотов.

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"Массовая доля жира этого молока составляет 54 процента. Поэтому именно такой питательный продукт помогает малышу быстро набирать вес, становиться самостоятельным и плавать в океане", - говорится в сообщении.

Взрослые тюлени имеют вес около 400 кг и питаются в основном рыбой и крилем.

Стартовал прием заявок на 27-ю Украинскую антарктическую экспедицию на 2022-2023 годы. Ищут ученых по направлениям: науки о жизни, науки о Земле и физические науки. Нужна и команда жизнеобеспечения - повар, врач, дизелист-электрик, системный механик, сисадмин. Зарплату украинским полярникам обещают до 54 тыс. грн.
Принимать анкеты будут до 3 сентября.

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