Спящий тюлененок стал звездой сети: мимимишные фото

Фото: Аndriy Zotov

Биолог на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде Андрей Зотов снял, как спит малыш тюленя Уэдделла.

Соответствующие фото распространил Национальный антарктический научный центр в Instagram.

Весь секрет сладкого сна тюлененка в "чудодейственном" молоке, которым питается детеныш, объяснил Зотов.

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"Массовая доля жира этого молока составляет 54 процента. Поэтому именно такой питательный продукт помогает малышу быстро набирать вес, становиться самостоятельным и плавать в океане", - говорится в сообщении.

Взрослые тюлени имеют вес около 400 кг и питаются в основном рыбой и крилем.

Стартовал прием заявок на 27-ю Украинскую антарктическую экспедицию на 2022-2023 годы. Ищут ученых по направлениям: науки о жизни, науки о Земле и физические науки. Нужна и команда жизнеобеспечения - повар, врач, дизелист-электрик, системный механик, сисадмин. Зарплату украинским полярникам обещают до 54 тыс. грн.

Принимать анкеты будут до 3 сентября.