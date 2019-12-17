Справка из психбольницы помогла нардепу Киви избежать тюрьмы

Журналисты докопались до справки с психбольницы Киви. Фото: tsn.ua

Нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива вместо тюрьмы за вымогательство 1,5 тысячи долларов взятки получил только штраф. Избежать заключения ему помогла справка из психбольницы, которую он предоставил суду.

Киву задержали в ресторане 27 сентября 2011, говорится в сюжете "Наши Деньги с Денисом БИГУС".

В тот же день задержали брата нардепа - Дмитрия - с деньгами, которые он должен был передать Ильи. Он и должен был получить деньги двумя траншами. Илья Кива в то время был заместителем начальника Управления защиты прав потребителей в Полтавской области.

Через два года Октябрьский райсуд Полтавы признал Илью Киву виновным в получении взятки. Назначил 10000 гривен штрафа с запретом занимать должности государственной службы на один год.

"При этом суд, среди смягчающих обстоятельств, принял во внимание, что Кива" находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больницы с диагнозом последствия черепно-мозговой травмы с психопатизация личности, является инвалидом 2 группы, имеет болезненное состояние здоровья вследствие перенесенных закрытых черепно-мозговых травм, говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что сам Кива до ноября этого года категорически отрицал, что имел проблемы с психическим здоровьем. 28 ноября в одном из интервью рассказал, что имел эпилепсией, которая проявилась в 2011 году во время пребывания в СИЗО. Отметил, что нападения прекратились то в 2012, то в 2013 году, после чего комиссия признала его здоровым.

Несмотря на это суд повторно учел его болезни и инвалидность даже в августе 2014 года, когда пересмотрел приговор и применил к Илье Киви амнистию.

Объяснить, почему в судебных решениях написан не об эпилепсии, а о психопатизация личности, Кива не смог. Мол, имел эпилепсией, а "что там написано в решении суда", он не знает.

"Bihus.info" отмечает, что и в 2013 году, и при просмотре приговора в 2014 году Кива признал свою вину. В интервью в ноябре этого года нардеп пояснил, что признание у него вытащили в 2011 году шантажом.

Но на вопрос журналистов, почему он признал свою вину даже в 2014 году, при просмотре приговора, Кива не ответил.

Предприниматель Игорь Горбатенко, у которого Кива требовал взятки, комментировать события 2011 года отказался. Сказал: "Уже пострадал за это".

Говорить об уголовном деле Киви отказался и тогдашний прокурор Полтавской области Андрей Миронов, пожаловавшись, что у него "плохая память" и он "ничего не хочет вспоминать".

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Заместитель прокурора Полтавской области Антолий Ковальчук, лично подавал апелляцию на решение об амнистии Киви, отозвал его. Объяснил отзыва указанию руководителя, мол, там были какие-то нарушения.

Глава прокуратуры того времени Ян Стрелюк поручал отозвать апелляцию, однако объяснить свои действия не смог.

Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива в зале Верховной Рады во время заседания смотрел на своем смартфоне видеоролик с элементами раздевания.