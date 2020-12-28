Спасли лебедя - птица оказался в ледяной ловушке

Сейчас лебедь находится в харьковском экопарке. Фото: pixabay.com

На Харьковщине спасли лебедя из льда.

Птица осталась зимовать и едва не погибла в водоеме, сообщает ТСН.Ранок.

Местные жители заметили одинокого лебедя, который не полетел в теплые края со стаей. Птица плавала в небольшом проруби, который стремительно замерзал.

Тогда люди вытащили его из воды, чтобы спасти. У пернатого было повреждено крыло, потому, видимо, он не полетел зимовать с другими птицами.

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Сейчас лебедь находится в харьковском экопарке. Его состояние улучшилось, у него отменный аппетит.

"У него травма крыла. Возможно, от хищника. Возможно, от каких-то браконьеров. Он не смог улететь. Когда активно начало замерзать озеро, люди приняли решение: поймали его, забрали и привезли к нам. Чувствует он себя хорошо: ест, пьет. Никаких проблем нет", - рассказал главный ветеринар Андрей Москов.

В экопарке находятся на реабилитации около 10 лебедей. Весной их выпустят на местное озеро и птицы смогут вернуться в стаи.