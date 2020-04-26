Спасатели советуют беречся от сильного ветра

На Закарпатье в субботу в результате сильного урагана повреждены крыши больниц и школ. Фото: Закарапатськая ОГА

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о порывах ветра в Украине в воскресенье.

"По данным Укргидрометцентра, в течение суток 26 апреля в Украине порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности – желтый", - сказано на сайте ГСЧС.

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На Закарпатье в субботу в результате сильного урагана повреждены крыши больниц и школ. Повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередач.

Больше всего беды ураган наделал в Иршавском районе – здесь повреждены крыши над зданиями социальной сферы, отмечает пресс-служба Закарпатской ОГА, .

Над родильным отделением Иршавской районной больницы ветер снес 200 кв.м. кровли, над реанимационным отделением – 100 кв.м. Местные водители грузовиков отдают брезент из своих машин, чтобы им накрыть дыры в крышах и таким образом защитить больницу от дождя.

Кроме того, 120 кв.м. крыши ветер снес над архивным отделом Иршавской РГА. Также повреждены кровли над школами в селах Сельцо, Бугорок, Воловица, Дубровка.

Председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров сказал, что областная власть будет способствовать в выделении средств на ремонт кровли Иршавской районной больницы.

В целом по области были обесточены 11 населенных пунктов в Хустском, Береговском, Виноградовском и Великоберезнянском районах. По состоянию на 19 часов электроснабжение восстановлено в 10 населенных пунктах.

Информации о пострадавших в результате непогоды в ГСЧС не поступало.

Циклон по имени Walli 26 апреля обусловит дожди в северной части Украины, во многих центральных областях, полоса осадков дойдет до Одесской области.