Спасатели советуют беречся от сильного ветра

 
Ексклюзивы
1/5
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 2727
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 450
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
1 Просмотров: 684
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 4041
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1260
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3339
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Просмотров: 3168
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
Просмотров: 468
Сексизм и объективация: от чего до сих пор не излечилось украинское общество
Сексизм и объективация: от чего до сих пор не излечилось украинское общество
Просмотров: 243
Почему Зеленский не уволил Ермака
Почему Зеленский не уволил Ермака
1 Просмотров: 1764
Фото
Все фото
19
5
8
2
3
Сотни загрязненных радиацией поселков сравняли с землей бульдозерами
Сотни загрязненных радиацией поселков сравняли с землей бульдозерами
Машина есть у каждого - украинка рассказала, как сдать на права в Канаде
Машина есть у каждого - украинка рассказала, как сдать на права в Канаде
Впечатляющие кадры: испытали украинскую ракету
Впечатляющие кадры: испытали украинскую ракету
Враг тяжело ранил двух украинских воинов. Нужна помощь
Враг тяжело ранил двух украинских воинов. Нужна помощь
Три поселка закрыли на карантин
Три поселка закрыли на карантин
Видео
Все видео
Карантин: предприниматели взяли штурмом рынки города
Карантин: предприниматели взяли штурмом рынки города
На видео показали, как коронавирус распространялся по Украине
На видео показали, как коронавирус распространялся по Украине
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Родственники пленных анонсировали бессрочную акцию на Банковой
Родственники пленных анонсировали бессрочную акцию на Банковой
Зеленский назвал 2 условия для ослабления карантина
Зеленский назвал 2 условия для ослабления карантина
Интервью
1/5
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
1 Просмотров: 1098
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8883
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3933
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
Просмотров: 5769
Власть не реагирует на появление нелегальных заправок - эксперт
Власть не реагирует на появление нелегальных заправок - эксперт
Просмотров: 720
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
24 апреля 2020
Просмотров: 405
Тридцять три "якби" України
Великодні тижні спонукають до роздумів про шлях і долю, про жертовність та її межі. Де неминучість, а де вибір? Коли слід опиратися, а коли – ...
воскресенье, 26 апреля 2020 09:42

Спасатели советуют беречся от сильного ветра

  Комментировать
Спасатели советуют беречся от сильного ветра
На Закарпатье в субботу в результате сильного урагана повреждены крыши больниц и школ. Фото: Закарапатськая ОГА

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о порывах ветра в Украине в воскресенье.

"По данным Укргидрометцентра, в течение суток 26 апреля в Украине порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности – желтый", - сказано на сайте ГСЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дышать безопасно: воздух в столице очистился

На Закарпатье в субботу в результате сильного урагана повреждены крыши больниц и школ. Повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередач.

Больше всего беды ураган наделал в Иршавском районе – здесь повреждены крыши над зданиями социальной сферы, отмечает пресс-служба Закарпатской ОГА, .

Над родильным отделением Иршавской районной больницы ветер снес 200 кв.м. кровли, над реанимационным отделением – 100 кв.м. Местные водители грузовиков отдают брезент из своих машин, чтобы им накрыть дыры в крышах и таким образом защитить больницу от дождя.

Кроме того, 120 кв.м. крыши ветер снес над архивным отделом Иршавской РГА. Также повреждены кровли над школами в селах Сельцо, Бугорок, Воловица, Дубровка.

Председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров сказал, что областная власть будет способствовать в выделении средств на ремонт кровли Иршавской районной больницы.

В целом по области были обесточены 11 населенных пунктов в Хустском, Береговском, Виноградовском и Великоберезнянском районах. По состоянию на 19 часов электроснабжение восстановлено в 10 населенных пунктах.

Информации о пострадавших в результате непогоды в ГСЧС не поступало.

Циклон по имени Walli 26 апреля обусловит дожди в северной части Украины, во многих центральных областях, полоса осадков дойдет до Одесской области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Спасатели советуют беречся от сильного ветра». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
апреля

Колонны машин подавляли. Местные называли переселения войной - как эвакуировали людей из Чернобыльской зоны

Сотни загрязненных радиацией поселков сравняли с землей бульдозерами

Самое читаемое
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
11
 Просмотров: 41176
Сексуальные и ранимы: фотограф Алессио Альбе делает атмосферные портреты женщин
Сексуальные и ранимы: фотограф Алессио Альбе делает атмосферные портреты женщин
37
 Просмотров: 13212
Рулонные шторы шик и удобство: 15 стильных идей интерьера
Рулонные шторы шик и удобство: 15 стильных идей интерьера
15
 Просмотров: 11376
Советские солдаты искали оружие, алкоголь и часы
Советские солдаты искали оружие, алкоголь и часы
 Просмотров: 9072
В России ветром снесло мост, на котором пиарилась подруга Путина
В России ветром снесло мост, на котором пиарилась подруга Путина 1 Просмотров: 8361
Общество
Чиновники потихоньку вывозили своих детей в Крым и Москву - военный о первых днях после Чернобыльской аварии
Чиновники потихоньку вывозили своих детей в Крым и Москву - военный о первых днях после Чернобыльской аварии
 Просмотров: 567
Колонны машин подавляли. Местные называли переселения войной - как эвакуировали людей из Чернобыльской зоны
Колонны машин подавляли. Местные называли переселения войной - как эвакуировали людей из Чернобыльской зоны
6
 Просмотров: 441
Соколовский рассказал о тайных договоренностях с компанией "Медицинские закупки Украины"
Соколовский рассказал о тайных договоренностях с компанией "Медицинские закупки Украины" Просмотров: 342
Разведка сообщила о 4 уничтоженных оккупантах
Разведка сообщила о 4 уничтоженных оккупантах 1 Просмотров: 252
Сотни загрязненных радиацией поселков сравняли с землей бульдозерами
Сотни загрязненных радиацией поселков сравняли с землей бульдозерами
19
 Просмотров: 2322
Больше всего комментируют
6
Зеленский увидел потенциал в Саакашвили, его фракция - нет
4
Порошенко, Воронченко и Турчинова хотят обвинить в госизмене - Ляшко
2
Арахамия отреагировал на угрозы Грузии
1
Ох, что же будет дальше? Надя Дорофеева призналась в депрессивных днях на карантине
1
Топ-чиновник режима Януковича претендует на должность в правительстве
Голосов: 50890
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua