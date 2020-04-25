Погода резко изменится: ожидаются грозы и заморозки

В столице ближайшей ночью ожидаются дожди. Фото: pixabay.com

На севере Украины, в центральных областях и в Одесской области ночью пройдут сильные дожди. Их вызовет циклон Walli и его атмосферные фронты.

"26 апреля днем ​​дожди, местами с грозами, наиболее вероятные в Сумской, Полтавской, Харьковской, местами в Луганской, Донецкой областях. Незначительные дожди пройдут в западной части Украины. В Карпатах даже возможен мокрый снег", - написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории существенных осадков не прогнозируют. В то же время возможны сильные порывы ветра. Особенно на западе страны. Это свидетельствует о похолодании.

В воскресенье температура воздуха опустится до +11...+15°C. На юге и востоке будет держаться на уровне +15...+19°C.

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В ночь на понедельник, кроме юга и востока, вероятные заморозки 0-3°C.

"В столице ближайшей ночью ожидаются дожди. Днем будет сухая погода. Ветер сменится на северо-западный, вероятные сильные порывы. Температура воздуха понизится до 12°C", - подытожила Диденко.

Огородникам стоит поспешить, пока есть влага, и заблаговременно посадить огороды, чтобы иметь хоть какой-то урожай. Май будет сухим. Дождей не ожидают аж до 20 мая.