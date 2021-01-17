Спасатели предупреждают о лавинах в Карпатах

Предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах. Фото: Facebook

Спасатели предупреждают о значительном снеголавинные опасность в Карпатах.

Она будет удерживаться 17-18 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поиски пропавших во время схода лавины на турбазе прекратили: подробности

"По прогнозам Укргидрометцентра, 17-18 января, в связи с содержанием значительных низких температур воздуха, на высокогорье восточной части Закарпатской области содержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

В Австрии и Швейцарии перекрыли дороги из-за сильных снегопадов и объявили об опасности схода лавин В частности, в Цюрихе компания общественного транспорта сообщила, что снег повалил деревья и заблокировал доступ к трем депо. Из-за этого в городе остановили все трамвайные и автобусные рейсы.