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воскресенье, 17 января 2021 16:38

Спасатели предупреждают о лавинах в Карпатах

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Спасатели предупреждают о лавинах в Карпатах
Предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах. Фото: Facebook

Спасатели предупреждают о значительном снеголавинные опасность в Карпатах.

Она будет удерживаться 17-18 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 17-18 января, в связи с содержанием значительных низких температур воздуха, на высокогорье восточной части Закарпатской области содержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

В Австрии и Швейцарии перекрыли дороги из-за сильных снегопадов и объявили об опасности схода лавин В частности, в Цюрихе компания общественного транспорта сообщила, что снег повалил деревья и заблокировал доступ к трем депо. Из-за этого в городе остановили все трамвайные и автобусные рейсы.

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