Спасатели предупредили об опасности в горах

В Карпатах возможна опасность лавин. Фото: Pexels

В горах есть опасность схождения лавин.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Внимание! 16 февраля в связи с нестабильным снежным покровом и оттепелью в горах Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Третий уровень опасности", - говорится в сообщении.

17 февраля в связи с осадками и оттепелью прогнозируют на высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской и Черновицкой областей. Там был объявлен третий уровень опасности. В горах Ивано-Франковской области четвертый уровень снеголавинной опасности.

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17 и 18 февраля на реках бассейнов Прута и Сирета прогнозируют повышение уровня воды. В горах возможен ледоход без негативных последствий. В нижнем течении Боржавы возможен исходный выход воды на пойму.

На Закарпатье зафиксировали сразу несколько оползней. Чтобы обеспечить свободный проезд, дорожникам пришлось расчищать трассу от снега и камня. Также убирали оползни.