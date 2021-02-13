Спасатели предупредили об опасности схода лавин: названы области

Спасатели предупредили об опасности схода лавин. Фото: pixabay.com

В субботу, 13 февраля, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, на горах Львовской области сохранится значительное снеголавинная опасность.

В связи с этим объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайных ситуаций.

"13 и 14 февраля в связи со снегопадами и метелями на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность", - сказано в сообщении.

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По состоянию на утро 13 февраля наблюдается местами небольшой снег в Житомирской, Киевской, Ровенской и Черниговской областях. В Волынской и Ивано-Франковской областях действуют ограничения для движения крупногабаритного транспорта.

Сильные морозы, которые уже 12-14 февраля ударят в Украине, 15-18 февраля станут еще более свирепыми. Местами будут достигать до минус 28-30 °. Сегодня, 13 февраля, погода будет преимущественно облачной, лишь в некоторых регионах пойдет снег.