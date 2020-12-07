Спасатели объявили штормовое предупреждение

В западных областях и Приазовье порывы ветра до 17-22 м/с (И уровень опасности). Фото: pixabay.com

7 декабря погода в Украине резко ухудшилась. Объявили штормовое предупреждение.

Про II уровень опасности (оранжевый) сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сегодня днем на акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм и быстрое обледенение судов.

В западных областях и Приазовье порывы ветра до 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый).

Ухудшение погоды может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Средняя температура ноября составляла почти +4°C, что более чем на 1,5°C выше нормы. О температурных итогах последнего месяца осени сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.