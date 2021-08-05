Спасатели объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоды

Дожди прогнозируют в большинстве областей. Фото: pixabay.com

Из-за значительного ухудшения погоды 6 августа в Украине объявили штормовое предупреждение.

Днем дожди и грозы с градом прогнозируют во всех регионах, кроме юго-восточной и восточной части страны, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью в западных и Житомирской областях, а днем в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях ожидаются значительные дожди. Местами возможны шквалы ветра до 15-20 м/с. Объявили первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Вечером 5 августа и в течение 6 августа на реках Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей возможно повышение уровня воды. 6-7 августа в реках бассейнов Прута и Сирета, а также притоках Днестра вода поднимется на 0,2-1 м.

В местах сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока. Есть угроза формирования селевых потоков и оползней. Объявили второй уровень опасности - оранжевый.

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5 августа по всей Украине повысится температура воздуха. Настоящая жара будет стоять на востоке и юге, где столбики термометров покажут до +33°С. В некоторых областях на западе и севере, а также в Крыму ожидаются дожди.