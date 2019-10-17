В Украине создали онлайн-карту вырубки лесов. Фото:Украинская правда

Государственное агентство лесных ресурсов Украины запускает пилотный проект электронного реестра лесорубных билетов на заготовку древесины.

Проект охватывает Черниговскую, Полтавскую и Ровенскую области. На карте представлены легальные лесозаготовительные работы. Имея информацию о них украинцы смогут легче выявлять нелегальные рубки леса, пишет ТСН.

"Месяц, как мы начали загружать карты. Сейчас решаем ряд технических вопросов. До конца года планируем распространить проект на всю Украину для лесохозяйственных предприятий, входящих в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов", — сообщил генеральный директор Лесохозяйственного инновационно-аналитического центра Гослесагентства Виктор Мельниченко.

Пользуясь картой рубок, украинцы смогут проверять легальность лесозаготовительных работ, свидетелями которых они стали. В случае выявления нелегальных работ там советуют обращаться в полицию или Гослесагентства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отменят запрет на вывоз леса-кругляка из Украины

В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому государственные предприятия, входящие в сферу управления Министерства обороны Украины, от 1 ноября 2019 года должны ввести централизованный электронный учет древесины.