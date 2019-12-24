Создали электронный сервис, который заменит бумажные квитанции

Оплату квитанций будут проверять с помощью электронного сервиса. Фото: psm7.com

В Украине запустят электронный сервис для проверки оплаты квитанций. Такое решение приняли на заседании Кабинета министров 24 декабря.

"С помощью этого сервиса можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их на бумаге с мокрой печатью. Сейчас, если вы платите госуслуги (паспорт, авто, загс и т.п.) - у вас требуют квитанцию ​​из банка. Поэтому вы обычно не можете просто платить через интернет-банк или мобильное приложение", - написал министр Кабмина Дмитрий Дубилет в Telegram.

Как работает сервис:

1. Вместо бумажной квитанции вы предоставляете просто ее код.

2. Тот, кто проверяет платеж, заходит на check.gov.ua и вводит этот код.

Также Дубилет отметил, что сервис позволяет экономить, так как не нужно платить комиссию при оплате квитанции в банке.

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Сейчас к сервису подключены два банка - Приватбанк и monobank. Другие присоединят в ближайшее время. Чтобы закрепить запуск сервиса, Кабмин запустит горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме.

Кроме того, сегодня Минцифры представило социсследования относительно навыков украинцев в пользовании цифровыми услугами. По его результатам, совсем не владеют цифровыми навыками 15,1% украинцев, обладают низким уровнем - 37,9% граждан.

34% украинцев 18-70 лет за последний год становились объектом хотя бы одного из видов мошенничества в интернете, а среди молодежи 10-17 лет - 49,5%.

Наиболее незащищенными сегментами в интернете есть молодежь до 16 лет, и люди старше 60 лет.

Правительство готовит "революцию" взаимодействия государственных органов с гражданами. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Telegram: "Планируем запустить возможность общаться с госорганами через мессенджеры. Через те же мессенджеры, которыми вы пользуетесь каждый день в своем смартфоне (также будут веб-версии, если нет смартфона или просто удобнее с компьютера)".