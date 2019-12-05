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четверг, 05 декабря 2019 10:50

Чиновникам можно будет писать в смартфоны

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Чиновникам можно будет писать в смартфоны
Граждан будут обслуживать качественнее, обещают в правительстве.

Правительство готовит "революцию" взаимодействия государственных органов с гражданами.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Telegram.

"Планируем запустить возможность общаться с госорганами через мессенджеры. Через те же мессенджеры, которыми вы пользуетесь каждый день в своем смартфоне (также будут веб-версии, если нет смартфона или просто удобнее с компьютера).

Во-первых, это удешевит стоимость одного контакта для бюджета.

Во-вторых, позволит обслуживать граждан качественнее. Ведь, в отличие от письменных обращений, можно уточнять информацию, чтобы не футболить, а давать ответ по существу", - заявил Дубилет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бумажной бюрократии конец. Прописка, права, свидетельства и другие документы перенесут в смартфон

По словам министра, запускается пилотный проект, который позволит госслужащим отвечать на запросы граждан в мессенджерах с удаленных рабочих мест.

"Это позволит организовывать рабочие места для госслужащих не только в Киеве, но и в регионах. Причем мы хотим сделать акцент на те регионы, где сложнее всего найти работу. Например, это будет один из вариантов трудоустройства для тех госслужащих, которые попали под нашу массовую оптимизацию .

Самое прекрасное в чатах является то, что так можно контролировать качество ведения диалога.

В отличие от телефонного звонка, бумажного ответа или визита, мы можем настраивать алерты и отслеживать случаи некачественных консультаций. Это позволит нам построить правильную финансовую и нефинансовую мотивацию для сотрудников.

На днях мы запустили первые чат-консультации для Министерства соцполитики. В ближайшие месяцы хотим охватить все основные направления", - сообщил чиновник.

Анонсировали законопроект, который упростит взаимодействие с налоговой. Он предусматривает отмену книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС.

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Дата
05
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