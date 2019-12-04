Кабмин хочет отменить бумажные книги учета для ФЛП

В Верховной Раде регистрируют законопроект об упрощении взаимодействия ФЛП и налоговой. Фото: xxl.ua

Анонсировали законопроект, который упростит взаимодействие с налоговой. Он предусматривает отмену книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС.

Об этом министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет написал в Facebook.

"Сегодня вместе с Ярославом Железняком регистрируем законопроект, который несколько упростит взаимодействие с налоговой. С самого интересного - отмена книги учета для ФПП, которые не являются плательщиками НДС", - говорится в сообщении.

Дубилет отметил, что на этой неделе за этот законопроект от депутатов из всех фракций собрали почти рекордное количество подписей.

Дубилет рассказал, как будет происходить перепись населения. Планируется использовать несколько источников информации чтобы составить полную картину о количестве жителей страны.