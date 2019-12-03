Дубилет рассказал, как будет переписывать население

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Во время электронной переписи населения в Украине планируют использовать несколько источников информации, чтобы составить полную картину о количестве жителей страны.

"Во-первых, мы будем собирать информацию из операторов мобильной связи. Далее мы проводим так называемые калибровочные социологические исследования. Мы уже опросили около 31 тыс. домов. Получили достаточно репрезентативную информацию, которая позволяет понять, сколько в среднем SIM-карт, в каких групп населения", - сказал Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Информацию о внутренней миграции, при необходимости, можно получить от мобильных операторов, а о лицах, выезжающих за границу, от ДМС.

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Указанную информацию дополнят из таких источников, как реестр детей и реестр пенсионеров, поскольку в этих групп населения не так много мобильных.

У ніч на 1 грудня у двох районах частині Оболонського району Києва та у Пісківській ОТГ Бородянського району Київської області, стартував пробний перепис населення. Опитування в онлайн-режимі триватиме 10 днів.