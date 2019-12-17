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вторник, 17 декабря 2019 10:57

Украинцы смогут выбрать банк, в котором хотят получать зарплату

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Украинцы смогут выбрать банк, в котором хотят получать зарплату
Дубилет уверяет, что соответствующие изменения в законы, которые обеспечат свободу выбора банков работниками, будут незначительными. Фото: city-izyum.pp.ua

С 2020 года украинцы смогут самостоятельно выбирать банк, в котором будут получать зарплату.

Над тем, чтобы обеспечить такую ​​возможность работает Кабмин вместе с Нацбанком, сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

По его словам, сейчас люди могут выбирать банк, но часто работодатели этим правом пренебрегают, заключая с банками "зарплатные проекты" без ведома своих работников.

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"На практике, если кто-то выбирает другой банк, бухгалтеры вынуждены для таких выплат формировать отдельные платежки. Поэтому работникам чаще всего в таком выборе просто отказывают", - сообщил Дубилет.

Он считает, что новые изменения в законы и нормативные акты обеспечат использование международного стандарта номера банковского счета (IBAN) при осуществлении оформления зарплаты на предприятии.

"Рабочий просто указывает бухгалтеру свой IBAN, а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка. А дальше уже банк, который обслуживает предприятие, автоматически разбрасывает деньги, куда надо", - сообщил министр.

Дубилет уверяет, что соответствующие изменения в законы, которые обеспечат свободу выбора банков работниками, будут незначительными. Также в правительстве думают над тем, чтобы запустить "горячую линию", куда украинцы смогут жаловаться на работодателей, которие отказывают в изменении банка, через который получают зарплаты.

288,9 тыс. безработных украинцев зарегистрировали в ноябре этого года. Это на 29,6 тыс. больше, чем в октябре 2019 года (259,3 тыс.)В ноябре было 80,9 тыс. свободных вакансий (в октябре 102,8 тыс.), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию - 4,0 (в октябре - 3,0).

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