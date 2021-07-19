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понедельник, 19 июля 2021 12:57

Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
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Во времена "застоя" люди массово употребляли алкоголь: водку, вино, "наливки", одекалоны тому подобное.
Фото: mirovich.media
В начале 1980-х рядовой гражданин СССР употреблял 10,6 л. алкоголя в год
В начале 1980-х рядовой гражданин СССР употреблял 10,6 л. алкоголя в год
От алкогольных отравлений в СССР в начале 1980-х умирало 2% всех умерших в стране мужчин
От причин, связанных с алкоголем, в СССР умирало 135 тыс. женщин ежегодно

Автор: Wolfgang Kaehler/LightRocket via Getty Images)
  "Официально" существовали антиалкогольные плакаты
"Официально" существовали антиалкогольные плакаты
В СССР 1970-1980 годов потребление алкоголя среди обычных граждан достигло максимальных цифр.

"Во времена "застоя" люди массово употребляли алкоголь, но об этом не принято вспоминать. Люди больше слушают рассказы о 1990-х, а об этом забыли, либо вообще не знают настоящих цифр потребления алкоголя при Леониде Брежневе", - пишет на Livejournal белорусский блогер Максим Мирович.

В 1960-е годы рядовой гражданин в СССР потреблял в среднем 4,6 л алкоголя в год. В 1970-х эта цифра выросла сразу до 8,44 л. А к началу 1980-х этот показатель достиг до 10,6 л. Это цифры советской статистики, которые хорошо показывают, как росло потребление алкоголя в Союзе.

"В полулитровой бутылке водки содержится 200 грамм чистого алкоголя, а это значит, что среднестатистический советский человек в 1981 году выпивал 53 бутылки водки в год. Если же переводить на вино - это 118 бутылок сухого вина. Меня эти цифры шокируют", - пишет Мирович.

Кроме этого, люди потребляли самогон, различные домашние наливки, одеколон и тому подобное.

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От алкогольных отравлений в СССР в начале 1980-х умирали 2% всех умерших в стране мужчин. Примерно четверть убийств - 23,7% - происходили в состоянии алкогольного опьянения. Столько же происходило и самоубийств в пьяном виде

От причин, связанных с алкоголем, в СССР умирали 351 тыс. мужчин и 135 тыс. женщин ежегодно, что в сумме составило 486 тыс. человек.

Причиной тотального пьянства стало советское государство и советская система.

Спиваться начинает тот, у которого нет "внутреннего стержня", стремления развиваться и чего-то добиваться в жизни. Именно эти условия производили в СССР.

"Обычный советский человек пил просто от скуки. Выше слесаря-станочника не прыгнешь, никакого своего дела не начнешь, за границу не поедешь, более 200 рублей в месяц не получишь. Вот и оставалось только, что ездить по выходным на дачу и выпивать с друзьями", - добавляет блогер.

В советском обществе наблюдалась крайне высокая толерантность к алкоголикам. "Официально" существовали антиалкогольные плакаты, вытрезвители и кинофильмы, в которых милиционер ругал пьяниц. Но в реальности таких людей жалели и старались не увольнять без особых причин.

При Михаиле Горбачеве началась политика перестройки. Тогда о проблемах советского строя стало принято открыто говорить. В середине восьмидесятых открыто сказали, что СССР - это страна бытового пьянства, и нужно с этим что-то делать. 7 мая 1985 года приняли постановление ЦК КПСС "О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма".

Советское государство пошло на беспрецедентные меры - более чем в два раза повысили цену на водку, в результате чего ее потребление сильно снизилось. Кроме этого, советское государство наконец позволило беспроблемный выезд за границу, заниматься своим делом, кооперативы и т.д. Это позволило найти себя тем, кто при Брежневе вынужденно тихо спивался на заводе.

В последние годы существования СССР потребление алкоголя на человека составил 3,9 л вместо 10,6 при Брежневе.

В Советском Союзе было много любителей выпить, несмотря на постоянные заявления властей о борьбе с алкоголизмом. Люди не стеснялись напиваться прямо на глазах детей или на улицах. Часто делали это около пивных и алкогольных магазинов. С закуски популярностью пользовались плавленые сырки.

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