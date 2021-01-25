Сергей Громенко: украинское самоуправление должно преодолеть разрыв в 500 лет. Фото предоставлено Сергеем Громенко

"Советские практики до сих пор отравляют жизнь украинцев" - историк Сергей Громенко.

Наше местное самоуправление начинает с нуля. Ему нужно преодолеть разрыв в развитии на полтора века. Отбросить имперские и советские практики.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал историк Сергей Громенко.

"Наши местные администрации после реформы децентрализации получили больше денег и полномочий. Но не можем сравнивать с европейскими. Там местное самоуправление существует со времен Магдебургского права. Около 500 лет. В Украине его в середине XIX века отменила имперская Россия. Потом жили в советском бесправии", - объясняет эксперт.

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В 1991 году развалился Союз, но советское псевдоправо продолжает жить, говорит он.

"30 лет независимости, 5 лет декоммунизации - а в нашем жилищном кодексе в преамбуле до сих пор упоминается большой октябрь и социалистическое строительство. Работают адвокаты, судьи и прокуроры, которые осуждали людей по практикам КГБ. Это продолжает отравлять государство и общество", - отмечает Сергей Громенко.

Полное интервью с Сергеем Громенко читайте в выпуске от 21 января.

В ноябре прошлого года прошли местные выборы впервые после реформы децентрализации.