Сотрудники ЧАЭС изо всех сил пытаются избежать утечки радиации

Резервные дизель-генераторы имеют 48-часовую мощность для питания Чернобыльской АЭС. После этого системы охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива прекратятся, и истоки радиации неизбежны Фото: Діло

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ЧАЭС подключат к резервным дизель-генераторам.

Это обеспечит питание ее объектов в течение 48 часов, заявил министр в своем Twitter.

Дмитрий Кулеба отметил, что повреждена единственная электросеть, питающая Чернобыльскую АЭС и все ее ядерные объекты, оккупированные российской армией. ЧАЭС потеряло все электроснабжение. Он призвал международное сообщество срочно потребовать от России прекратить огонь и разрешить ремонтным подразделениям возобновить электроснабжение.

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"Резервные дизель-генераторы имеют 48-часовую мощность для питания Чернобыльской АЭС. После этого системы охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива прекратятся, и истоки радиации неизбежны. Варварская война Путина ставит под угрозу всю Европу. - Он должен немедленно прекратить это!".

В результате враждебных действий российских оккупантов полностью обесточена Чернобыльская атомная электростанция. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго 9 марта. Отмечается, что ремонтные работы и возобновление энергоснабжения пока невозможны, потому что продолжаются боевые действия. Город Славутич Киевской области также обесточен. "Укрэнерго мониторит ситуацию и будет информировать обо всех изменениях", - говорится в сообщении.