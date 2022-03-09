Чернобыльская АЭС полностью обесточена: предупредили о страшных последствиях

Чернобыльская АЭС обесточена. Фото: УНИАН

В результате враждебных действий российских оккупантов полностью обесточена Чернобыльская атомная электростанция.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго 9 марта.

Отмечается, что ремонтные работы и возобновление энергоснабжения пока невозможны, потому что продолжаются боевые действия. Город Славутич Киевской области также обесточен.

"Укрэнерго мониторит ситуацию и будет информировать обо всех изменениях", - говорится в сообщении.

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Компания "Энергоатом" объяснила, чем грозит обесточивание ЧАЭС.

"На хранилище отработанного ядерного топлива-1 хранится около 20 тыс. отработанных топливных сборок. Их необходимо постоянном охлаждать, что возможно только при наличии электроснабжения. Если же его не будет, то насосы не будут охлаждать.

Как следствие – возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет испарение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может перенести в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за обесточивания ядерных объектов не будет работать там вентиляция.

"Весь персонал, который там находится, получит опасную дозу излучения", - подчеркнули в ведомстве.

Также не работает система пожаротушения. И это огромный риск при пожаре, который может произойти в результате попадания снаряда.

Оккупанты России захватили Чернобыльскую атомную станцию ​​24 февраля. В заложниках работники ЧАЭС. Войска РФ продвигались к объекту через зону отчуждения, где позже, вдоль вероятных направлений их продвижения был зафиксирован повышенный уровень радиационного загрязнения. Одной из причин этого могла быть радиационная пыль, поднимавшаяся в результате прохода техники и личного состава армии РФ вдоль отдельных участков зоны отчуждения, где имеются очаги повышенного уровня радиации