США просят освободить захваченных работников ЧАЭС

Работники были захвачены 24 февраля. Фото: minfin.com.ua

В Белом доме осуждают действия российских военных, которые держат в заложниках сотрудников Чернобыльской АЭС, и просят освободить людей, сообщила пресс-секретарь Джен Псаки.

"Мы разгневаны достоверными сообщениями о том, что российские солдаты удерживают в заложниках персонал Чернобыльской станции. Это незаконное и опасное деяние способно нарушить регламентные работы на станции, необходимые для контроля за радиоактивными отходами, что чрезвычайно тревожно и вызывает глубокую озабоченность", - сказала она. брифинге, сообщает BBC.

Белый дом просит уволить захваченных работников станции:

"Мы осуждаем это и просим их уволить", - заявила спикер Белого дома.

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24 февраля русские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Персонал станции находится в заложниках.