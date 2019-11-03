Шотландцы требуют независимости от Великобритании

В шотландском Глазго 2 ноября состоялась массовая демонстрация за независимость от Великобритании.
Организаторы оценили количество участников в 20 000 человек.
Среди демонстрантов была первая министер Шотландии Стерджен, впервые за несколько лет вышла на такую акцию.
"Победа Консервативной партии Великобритании на досрочных парламентских выборах 12 декабря означает, что Шотландия против своей воли будет вырвана из семьи европейских государств", - заявила Стерджен.
Она призвала "взять будущее в свои руки и стать независимой страной".
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