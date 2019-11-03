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воскресенье, 03 ноября 2019 11:52

Шотландцы требуют независимости от Великобритании

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Шотландцы требуют независимости от Великобритании
Фото: Униан

В шотландском Глазго 2 ноября состоялась массовая демонстрация за независимость от Великобритании.

Организаторы оценили количество участников в 20 000 человек.

Среди демонстрантов была первая министер Шотландии Стерджен, впервые за несколько лет вышла на такую ​​акцию.

"Победа Консервативной партии Великобритании на досрочных парламентских выборах 12 декабря означает, что Шотландия против своей воли будет вырвана из семьи европейских государств", - заявила Стерджен.

Она призвала "взять будущее в свои руки и стать независимой страной".

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Шотландия до Рождества хочет прислать официальное требование о проведении второго референдума о выходе из состава Соединенного Королевства.

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Дата
03
ноября

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