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четверг, 20 декабря 2018 13:31

Сортируя отходы, меньше платим за квартплату
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В этом году тарифы на вывоз отходов повысились и в ближайшие годы тариф на услуги по вывозу, сортировке, захоронению отходов будет расти.

Возможно ли разорвать замкнутый круг, когда размера тарифной ставки хватает только на вывоз и захоронение отходов, но не хватает на утилизацию?

  Объяснили, как можно решить проблему накопления мусора на полигонах
Объяснили, как можно решить проблему накопления мусора на полигонах
  Объяснили, как можно решить проблему накопления мусора на полигонах
Объяснили, как можно решить проблему накопления мусора на полигонах

Отходы годами накапливаются на полигонах и не только забирают полезную площадь, но и вредят здоровью людей. Как именно можно и проблему решить, и по кошелькам украинцев сильно не ударить? Объясняем на реальном примере пилотного проекта в г. Вышгород (Киевская область).

Перерабатывающие предприятия

Большая часть отходов, которые мы бросаем в мусорный бак - это вторичное сырье, которое нужно многим предприятиям. Эти отходы должны попадать на переработку, а не вредить окружающей среде, годами накапливаясь на свалках. Ведущие страны переходят к новой модели экономики - экономике замкнутого цикла, которая предусматривает восстановление ресурсов, максимальную переработку вторичного сырья, использование возобновляемых источников энергии вместо ископаемого топлива и др.

В Украине достаточно мощностей, чтобы переработать отходы, которые образуются. Это и 17 стеклоперерабатывающих предприятий, и 14 картонно-бумажных комбинатов, и десятки производителей, перерабатывающих ПЭТ-тару... Крупнейшие производители стеклянной тары (такие, как "Ветропак Гостомельский стеклозавод" под Киевом) ежедневно использует 800 тонн стеклобоя. Если бы была возможность использовать больший объем, заводы сделали бы это, заменив им шихту. Ведь вторичное сырье дешевле, чем сырье ископаемое, и если увеличить стеклобой, то при варке стекла уменьшится и потребления газа. Но стеклобоя на всех не хватает - по возможности ежегодно переработать 800 тыс. тонн стеклобоя украинские заводы перерабатывают только 300 тыс. тонн, да еще и по несколько десятков тысяч тонн завозят из-за рубежа. Картонно-бумажным комбинатам не хватает в среднем 400 тыс. тонн макулатуры в год - их мощности по переработке составляют 1,2 млн. тонн, а получают они по 800 тыс. тонн, поэтому часть сырья импортируют из соседних стран. Производители ПЭТ-бутылок могут переделать ориентировочно 340 тыс. тонн сырья в год, но реально получают 180 тыс., хотя на полигоны попадает немало использованной тары.

  Объяснили, как можно решить проблему накопления мусора на полигонах
Объяснили, как можно решить проблему накопления мусора на полигонах

Расширенная ответственность производителя

Ответственный бизнес предлагает украинцам эффективный вариант решения наболевшей проблемы отходов, который еще и позволяет не увеличивать тарифы для населения существенно. Это система расширенной ответственности производителя (РОП), которая эффективно работает во многих странах мира. Производители или импортеры товара в упаковке берут ответственность за весь жизненный цикл упаковки - от создания до вторичной переработки или утилизации. Бизнес берет на себя расходы за сбор и вывоз отсортированных отходов, которые могут использоваться как вторичное сырье. Во многих странах Евросоюза именно система РОП помогла значительно увеличить показатели переработки отходов. Согласно мировой практике, производители совместно образуют организации расширенной ответственности, устанавливают контейнеры для раздельного сбора, организуют их вывоз, досортировку отходов упаковки на сортировочных линиях. А для того, чтобы людей привлечь, им дают выбор: либо сортировать и не платить за вывоз отсортированного, или привычно класть все в один пакет и общий бак и платить по тарифу.

  Объяснили, как можно решить проблему накопления мусора на полигонах
Объяснили, как можно решить проблему накопления мусора на полигонах

Пилотный проект

Вот уже год, как 5 компаний-производителей упаковки, входящих в "Украинскую упаковочно-экологическую коалицию", совместно запустили в Вышгороде пилотный проект. Они за свой счет установили в городе с населением 25 тысяч, 200 контейнеров двух цветов: желтые - для отходов пластика, бумаги, металла, зеленые - для стеклянной тары. И наладили всю логистику - контейнеры забирают на досортировку, а вторичное сырье поставляют на ближайшие перерабатывающие предприятия. За год удалось достичь хороших результатов - благодаря активному участию населения, для которого создали благоприятные условия и обеспечили инфраструктуру, уже более 300 тонн вторичного сырья, а это 25% от всех отходов упаковки и стеклотары, которые образуются в городе. В 2019 году запланировано собрать уже до 35% отходов. С населением проводилась системная работа, и жители осознали, что благодаря сортировке они экономят. Ведь за вывоз отходов из желтых и зеленых контейнеров им ничего платить не надо, а коммунальному предприятию, которое вывозит отходы общих баков, платить приходится меньше - за этими отходами машины теперь приезжают меньше. Внедрение РОП оптимизирует вывоз отходов, ведь сейчас коммунальные предприятия получают средства за весь объем контейнера согласно тарифу, даже если этот контейнер был полупустой. В то же время, если есть полноценная система РОП, то отлаженная работа всей цепочки, и частный бизнес заботится о том, чтобы мусоровозы делали ходку с полной загрузкой, прессуя отходы.

  Объяснили, как можно решить проблему накопления мусора на полигонах
Объяснили, как можно решить проблему накопления мусора на полигонах
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Дата
20
декабря

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