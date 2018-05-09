Сообщили сколько человек былo задержанo во время празднования 9 мая

Во время торжественных мероприятий в Украине было задержано 50 граждан. Фото: Varta

Во время торжественных мероприятий ко Дню Победы в Украине было задержано 50 граждан.

Информацию об этом сообщил во время брифинга директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передают Украинские Новости.

По его словам, больше всего задержанных было в Киеве.

"Были приглашены и направлены в отделение полиции более полусотни граждан. В частности больше всего в Киеве, еще около 30 человек в Днепре, в Одессе ", - сказал Артем Шевченко.

Против некоторых нарушителей были составлены протоколы об административных нарушениях, а в столице даже открыто 2 уголовных производства, однако всех задержанных уже отпустили на свободу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Охрана Путина грубо вытолкала ветерана

Всего в праздновании 9 мая приняли участие 600 тыс. граждан Украины, за порядком следили 30 тыс. полицейских и 1700 военнослужащих Национальной гвардии. При этом столкновений избежать не удалось. Заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что во время охраны порядка на торжественных мероприятиях пострадали два полицейских в Киеве и Запорожье. В свою очередь ТСН сообщает о восьми пострадавших правоохранителях.

"По оперативной информации, 9 мая во время обеспечения безопасности участников массовых мероприятий получили телесные повреждения восемь сотрудников полиции - по одному в Киеве и Запорожье, еще шестеро - в Днепре", - говорится в сообщении.

Также по информации различных источников, во время торжественных мероприятий были травмированы несколько десятков граждан Украины.

В Киеве собрались около 2 тыс. человек для участия в ходе "Бессмертный полк". Участники несли плакаты с портретами погибших родственников.