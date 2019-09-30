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понедельник, 30 сентября 2019 15:15

Сообщили, с какими странами откроют безвиз

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Сообщили, с какими странами откроют безвиз
14 новых стран можно будет пересекать без виз. Фото: www.prostir.ua

За следующую пятилетку правительство обещает договориться о безвизе с 14 новыми странами.

Об этом сообщили в утвержденной правительственной программе, которую передали в Верховную раду.

"Увеличение перечня стран с безвизовым режимом для владельца украинского паспорта - залог открытия мира для украинцев, повышение уважения к нашему гражданину, обеспечения его прав" - указано в программе.

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Без виз можно будет путешествовать в Гватемалу, Гренады, Коста-Рику, Маврикию, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадору, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновых островов и Ямайки.

Также в 2020 году увеличат сроки безвизового пребывания в Аргентине, упростят существующий режим поездок в Мексику. Переговоры также завершили с Великобританией, Республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией и другими.

Колумбия отменила визы для граждан Украины. Переговоры о подписании двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии началась в апреле 2018 года.

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