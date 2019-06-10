Сообщили период распада химикатов, попавших в реку Рось

Купание в реке, вылов рыбы и выпас скота в акватории реки Рось временно запрещены. ФОТО: zerkalo.mk.ua

В реку Рось попало 860 литров химикатов. Все они являются органическими соединениями. Период распада этих веществ составляет 3 суток.

"Уже выяснили 11 химических веществ, попавших в водную среду. Это средства защиты растений, а также стимуляторы роста. Это неустойчивые фосфорорганические соединения. Период биодеградации и трансформации в углерод и азот — трое суток", — цитирует директора Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Владимира Осадчего издание Гордон.

По словам Осадчего, непосредственно в реку могло попасть максимум 10 из 153 кг опасных веществ. В Белоцерковском водохранилище их концентрация составляет около одной миллионной - одной миллиардной части. К вечеру 11 июня анализы проб воды вообще не покажут наличия химикатов. Все благодаря большому количеству выпавших осадков в верховьях реки Рось в период с 5-го по 10 июня.

"Не существует абсолютно никакой опасности для жителей, которые расположены в бассейне реки Рось", — отметил Осадчий.

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9 июня во реку Рось вылилась тонна химических препаратов. Произошло это в селе Збаражовка Погребищенского района Винницкой области. Там погибла вся рыба и остальные обитатели водоема.