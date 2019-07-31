Сообщили обнадеживающие новости о Романе Сущенко

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко приговорили в России к 12 годам заключения. Фото - Факты

Журналиста Укринформа Романа Сущенко, который находиться в российской тюрьме, могут обменять. Об этом заявил его адвокат Марк Фейгин.

"Побывал в колонии у Романа Сущенко. У него все нормально. Также можно сказать, что накануне украинских парламентских выборов происходили различные события, которые вселяют определенный оптимизм. Вероятно, как вариант предусматривается передача Сущенко Украине для отбывания наказания. И вероятно - обмен. Однако нужно, чтобы украинская сторона проявила активность в этом вопросе. Поэтому перспектива, пусть пока довольно призрачна, но есть", - сказал Фейгин, передает Укринформ.

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Он также сообщил, что его подзащитный находится сам в камере. При этом планируется, что административная комиссия продолжит его пребывания в безопасном месте - начиная с 5 августа на три месяца.

Собственного корреспондента агентства во Франции Романа Сущенко с нарушением международных норм задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой из Парижа. 7 октября 2016 ему предъявили обвинение в шпионаже. Московский городской суд 4 июня 2018 осудил Сущенко на 12 лет заключения в колонии строгого режима.