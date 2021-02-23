Сообщили о первых пострадавших на Банковой

Полиция пытается оттеснить активистов. Фото: Telegram

В Киеве возле Офиса президента, где проходит акция протеста в поддержку активиста Сергея Стерненка, начались первые столкновения.

Это произошло после того, как у правоохранителей бросили зажженный файер, сообщает Бабель.

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Протестующие требуют, чтобы их пропустили под стены ОП. В свою очередь, силовики пытаются оттеснить активистов.

В Киеве возле Офиса президента проходит акция протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненка, которого сегодня приговорили к 7 годам заключения. В свою очередь правоохранители усиливают меры безопасности у ОП. В частности для обеспечения общественной безопасности и правопорядка были привлечены представители структурных подразделений полиции Киева, в том числе взрывотехники и работники полиции диалога.