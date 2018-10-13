Сообщили, когда увеличат выплаты на детей

Автор: Високий Замок Выплаты на детей увеличат на 40 гривен

В 2019 году обещают увеличить выплаты на ребенка. Так в Раде решили пересмотреть законопроекты, которые касаются выплат на несовершеннолетних детей.

В 2018 году по декретный отпуск молодые мамочки получали 440 гривен, но согласно законопроекту декретный выплата должна равняться не менее 25% от прожиточного минимума, который в Украине составляет 1762 гривны, пишет ranok.ictv.

Уже в 2019 году планируют повысить плату на 40 гривен, так как будет наблюдаться прирост прожиточного минимума до 1921 гривен.

Если женщина отказывается идти в декретный отпуск и продолжает работать до родов, она имеет право претендовать на выплату полной заработной платы.

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Минимальный размер алиментов на детей увеличили вдвое - до 1,8 тыс. грн в месяц. За неуплату начислять пеню. Если долг составляет более года, то он автоматически вырастет на 20%, свыше двух лет - на 30%. На 50% станет больше, если его не будут платить более трех лет.