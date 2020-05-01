Сообщили, когда откроют метро

В метро будет трудно контролировать соблюдение пассажирами безопасной дистанции Фото: reuters

Заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в интервью изданию Liga.net сообщил, что метрополитен в Киеве, Харькове и Днепре откроют последним из всех видов транспорта.

По его словам, по мере ослабления карантина будут открываться различные виды общественного транспорта, но метро - в последнюю очередь. Ведь там будет трудно контролировать соблюдение пассажирами безопасной дистанции.

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"Метро будет открываться в последнюю очередь. Украина не заканчивается в Киеве, а метро у нас в трех городах. Как только будет ослабление карантинных мероприятий - будем поэтапно открывать и транспорт. Но предприятиям, если они хотят работать, надо самоорганизовываться и делать доставку людей. Так сейчас делают многие предприятия. В большинстве ездят на такси", - заявил Тимошенко.

Власти Черкасс приняла решение ослабить в городе карантин для части предпринимателей.