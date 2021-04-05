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понедельник, 05 апреля 2021 15:19

Сообщили, чем будут заменять индийскую Covid-вакцину для второй дозы

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Сообщили, чем будут заменять индийскую Covid-вакцину для второй дозы
Вакцину Covishield можно заменить любым препаратом от AstraZeneca. Фото: Reuters

Для введения 2-й дозы Covid-вакцины разрешили использовать однотипные препараты. Такие рекомендации Минздрав получил от Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики. При этом вакцины разных типов и созданные разными компаниями не взаимозаменяемы.

Вакцину Covishield можно заменить любым препаратом от AstraZeneca, сообщает пресс-служба правительства. В том числе корейского производства AstraZeneca-SKBio.

"Тем, кому сделали первую прививку вакциной Covishield, которую изготавливают в индийском Институте сыворотки крови с лицензией Oxford-AstraZeneca, можно делать вторую прививку вакциной AstraZeneca, производимой на других площадках. Вакцина Covishield и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией, идентичны по составу и технологии изготовления. Они не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми", - сообщили в Кабмине.

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24 февраля стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Covishield. Срок годности вакцины, 500 тыс. доз которой получила Украина, истекает 23 июня 2021 года.

Экспорт индийской вакцины от Covid-19 Covishield приостановили из-за необходимости удовлетворения внутреннего спроса на препарат.

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Дата
05
апреля

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