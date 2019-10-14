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понедельник, 14 октября 2019 20:18

Соломенный бычок, хмельные меды и специи из Грузии: в Нежине прошла Покровская ярмарка
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На площади Франко в Нежине на Черниговщине люди становятся в очередь. Хотят сфотографироваться с соломенными животными народного мастера с Полтавщины Павла Даниленко. Он привез изделия на четырехдневный 377-й Покровский ярмарок, который состоялся 10-14 октября.

Ежегодно Павел продает на ярмарке тапочки, корзины, шляпы. В семье мастера, плетение из рогозы передается из поколения в поколение. Есть семейная реликвия - грамота за это ремесло еще царских времен.

Автор: mynizhyn.com
  Мастер с Полтавщины Павел Даниленко привез в Нежин изделия из лозы и соломы. Ежегодно продает на ярмарке тапочки, корзины, шляпы. В его семье рогозоплетению передается из поколения в поколение
Мастер с Полтавщины Павел Даниленко привез в Нежин изделия из лозы и соломы. Ежегодно продает на ярмарке тапочки, корзины, шляпы. В его семье рогозоплетению передается из поколения в поколение

В этом году мастер удивил несколькометровым самбреро из рогозы. А также привез бычка, козу, кабана и обезьяну, изготовленных из соломы и рогозы. С необычным зоопарком родители фотографируют детей. За неограниченное количество фото Павел просит 10 грн.

От площади к базару тянется главная ярмарочная улица Гоголевская. В начале - городок мастеров. Свою продукцию продают 135 народных умельцев со всей страны.

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Нежинец 90-летний Иван Щербак представляет редкое нынче ремесло по изготовлению бочек - бондарство. 15-летним он стал делать емкости из дерева для Нежинского засолзавода. Там проработал 45 лет. На прилавке у него малые и большие бочки для засолки и хранения продуктов.

Автор: mynizhyn.com
  В Нежине на Черниговщине 10-14 октября состоялась Покровская ярмарка
В Нежине на Черниговщине 10-14 октября состоялась Покровская ярмарка

Чем дальше ярмарка, тем больше благовоний. Возле одного ларька в очереди только женщины. 58-летний Гива обставлен мешками с пряностями. Орудует полуметровой деревянной ложкой. Насыпает в пакеты хмели-сунели, куркуму, майоран. Специи Гива с матерью выращивают и привозят из Грузии. Оттуда привез и грузинские лимоны.

"Для нас и ярмарка не ярмарка, если не купим у этого господина специй", - улыбаются две женщины с букетами лавровых листьев.

В этом году поторговать на Покровский ярмарок приехали 1100 предпринимателей. На прилавках больше промышленных товаров - одежды, обуви, посуды, игрушек, сувениров. Меньше - продуктов, хотя очереди к таким продавцам больше. Те режут на пробу колбасы, сало, сыры.

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Пчеловод и медовар Петр Балаш наливает в пластиковые стаканчики питьевой мед. Говорит, напиток имеет градус и нежный вкус. Укрепляет здоровье и голова после него не болит.

Местная Екатерина Павловна возле Николаевского собора покупает тапочки из овечьей шерсти. Присмотрела их еще несколько дней назад.

"Для Нежина ярмарка такой же масштабный праздник, как Новый год, – говорит женщина. – Есть такая привычка у многих нежинцев: всю работу на улице до ярмарки успеть".

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Вечером в субботу на главной сцене поет группа "Оркестр хорошего настроения". В их репертуаре мировые рок-хиты в сочетании с украинскими народными песнями.

В Нежине на Черниговщине 10-14 октября состоялась Покровская ярмарка
Фото: mynizhyn.com
В Нежине на Черниговщине 10-14 октября состоялась Покровская ярмарка
В Нежине на Черниговщине 10-14 октября состоялась Покровская ярмарка
Мастер с Полтавщины Павел Даниленко привез в Нежин изделия из лозы и соломы. Ежегодно продает на ярмарке тапочки, корзины, шляпы. В его семье рогозоплетению передается из поколения в поколение
В Нежине на Черниговщине 10-14 октября состоялась Покровская ярмарка

В Нежине на 20 жителей города приходится одна бездомная животное. Стерилизует бродячих собак единственная клиника, в которой есть необходимые условия, в том числе и для послеоперационного размещения, который длится до 10 дней. В прошлом году по городской программе стерилизовали 103 бездомные животные. В этом году – 60. Проведение операций зависит от поступления средств.

Автор: Михаил ЛОМОНОСОВ
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Дата
14
октября

Покрова и казаки - история почитания в раритетных иконах

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