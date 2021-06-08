Солнечный затмение ударит по здоровью: как уберечься

Солнечное затмение негативно повлияет на людей. Фото: pixabay.com

10 июня завершится коридор летних затмений. В этот день Солнце станет черным. Астрологи утверждают, такое явление негативно повлияет на людей.

"Солнечное затмение в большей степени затрагивает внешний мир. Лунное было 26 мая. Таким образом, между двумя затмениями мы движемся от внутреннего диссонанса к внешнему. Чем ближе будет дата затмения, тем сильнее оно будет ощущаться, и тем больше сил может отнимать", - написал в Instagram астропсихолог Богдан Глоба.

Он дал несколько советов, как избежать ощущения дискомфорта из-за солнечного затмения.

Избегать конфликтов. Мелкие или крупные конфронтации всегда забирают силы. А в такой период их гораздо сложнее восстанавливать. Нужно стараться меньше реагировать на внешние раздражители.

Не раскручивать эмоции. Сейчас лучше абстрагироваться и постараться меньше переживать. Не нужно тонуть в эмоциях.

Оставить вредные привычки. Хотя бы частично. Астролог утверждает, они закупоривают энергетические потоки.

Меньше нагружать организм. Нужно отказаться от любимых вредных и тяжелых для усвоения блюд. Лучше сделать период разгрузки.

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Не загружаться физически. Желательно сократить время для физических упражнений. Но не нужно отказываться совсем.

Соблюдать режим. Ничто так не гармонизирует состояние, как нормализация режима дня.

10 июня жители Земли смогут наблюдать необычное астрономическое явление - кольцевое солнечное затмение. Оно происходит так же как и полное, но Луна при этом на большем расстоянии от Земли. А потому не закрывает Солнце полностью, оставляя "огненное кольцо" вокруг себя. Лучше всего его будет видно с некоторых территорий Канады, Гренландии и России. Частично "огненное кольцо" смогут увидеть и жители Украины. Наблюдать, как светило понемногу скрывается за тенью, можно будет с 11:12, а максимальная фаза затмения ожидается в 13:41 по киевскому времени и продлится около 1,5 ч.