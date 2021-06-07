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понедельник, 07 июня 2021 15:04

"Огненное кольцо" солнечного затмения: где и как наблюдать

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10 июня жители Земли смогут наблюдать необычное астрономическое явление - кольцевое солнечное затмение. Оно происходит так же как и полное, но Луна при этом на большем расстоянии от Земли. А потому не закрывает Солнце полностью, оставляя "огненное кольцо" вокруг себя.

Лучше всего его будет видно с некоторых территорий Канады, Гренландии и России, пишет Indian Express. Частично "огненное кольцо" смогут увидеть и жители Украины. Наблюдать, как светило понемногу скрывается за тенью, можно будет с 11:12, а максимальная фаза затмения ожидается в 13:41 по киевскому времени и продлится около 1,5 ч.

Наблюдая за Солнцем важно защищать глаза. Для этого нужны специальные светофильтры астронома или сварщика. Подойдут также закопченное на огне стекло, рентгеновская или фотоаппаратная пленка. Длительное использование неспециализированной оптики может привести к повреждению сетчатки. Поэтому с биноклями, прицелами и телескопами во время наблюдений за затмением следует быть осторожнее.

Автор: ukrinform.ua
 

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В следующий раз солнечное затмение состоится 4 декабря 2021, но на территории Украины его не увидеть. Полное затмение можно будет наблюдать только в Антарктиде, а частичное - на юге Африки, в Австралии и Новой Зеландии.

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07
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