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воскресенье, 30 мая 2021 03:28

В июне украинцы смогут увидеть редкое солнечное затмение

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В июне украинцы смогут увидеть редкое солнечное затмение
В следующий раз солнечное затмение состоится 4 декабря 2021, но на территории Украины его нельзя увидеть. Фото: Pixabay

После суперлуния и лунного затмения в Украине можно будет полюбоваться затмением солнечным. Произойдет это 10 июня.

Наблюдать, как светило постепенно скрывается за тенью, можно будет с 11.12, а максимальная фаза затмения ожидается в 13.41 по киевскому времени. Частичное затмение будет видно практически по всей территории Украины, кроме отдельных южных районов.

В тот же день, 10 июня, в Канаде, Гренландии и в Якутии можно будет наблюдать кольцеобразное затмение - когда Солнце почти полностью закрывается Луной, и видно только яркий край.

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В следующий раз солнечное затмение состоится 4 декабря 2021, но на территории Украины его не увидеть. Полное затмение можно будет наблюдать только в Антарктиде, а частичное - на юге Африки, в Австралии и Новой Зеландии.

26 мая состоялось редкое природное явление – полная Луна оказалась на наиболее близком расстоянии от Земли и одновременно с этим произошло лунное затмение.

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