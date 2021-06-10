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четверг, 10 июня 2021 09:10

Солнечное затмение: где в Украине можно увидеть уникальное "огненное кольцо"

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Солнечное затмение: где в Украине можно увидеть уникальное &quot;огненное кольцо&quot;
Солнечное затмение негативно повлияет на людей. Могут быть проблемы с самочувствием. Фото: pixabay.com

Сегодня, 10 июня, жители по меньшей мере 60 стран мира увидят уникальное кольцевое солнечное затмение. Повезет и украинцам.

Наблюдать явление сможем почти во всех регионах, кроме Крыма, части Херсонской, Одесской и Николаевской областей. Ориентировочное время от 13:26 и до 15:03. Максимальной фазы оно достигнет в 14:15.

Увидеть затмение можно также в следующих странах:

Канада - максимальная фаза;

Гренландия - максимальная фаза;

Россия;

США;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня Солнце станет черным: прямая трансляция уникального явления

Северная Америка - частичная фаза затмения;

практически все страны Европы - частично;

Азия - частично.

Следующее такое затмение произойдет 21 июня 2039 года.

10 июня завершится коридор летних затмений. В этот день Солнце станет черным. Астрологи утверждают, такое явление негативно повлияет на людей. Солнечное затмение в большей степени затрагивает внешний мир. Лунное, что было 26 мая, - внутренний. Таким образом, между двумя затмениями мы движемся от внутреннего диссонанса к внешнему. Чем ближе будет дата затмения, тем сильнее оно будет ощущаться, и тем больше сил может отнимать.

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Дата
10
июня

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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