Солнечное затмение: где в Украине можно увидеть уникальное "огненное кольцо"

Сегодня, 10 июня, жители по меньшей мере 60 стран мира увидят уникальное кольцевое солнечное затмение. Повезет и украинцам.
Наблюдать явление сможем почти во всех регионах, кроме Крыма, части Херсонской, Одесской и Николаевской областей. Ориентировочное время от 13:26 и до 15:03. Максимальной фазы оно достигнет в 14:15.
Увидеть затмение можно также в следующих странах:
Канада - максимальная фаза;
Гренландия - максимальная фаза;
Россия;
США;
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Северная Америка - частичная фаза затмения;
практически все страны Европы - частично;
Азия - частично.
Следующее такое затмение произойдет 21 июня 2039 года.
10 июня завершится коридор летних затмений. В этот день Солнце станет черным. Астрологи утверждают, такое явление негативно повлияет на людей. Солнечное затмение в большей степени затрагивает внешний мир. Лунное, что было 26 мая, - внутренний. Таким образом, между двумя затмениями мы движемся от внутреннего диссонанса к внешнему. Чем ближе будет дата затмения, тем сильнее оно будет ощущаться, и тем больше сил может отнимать.
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