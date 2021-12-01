Солнце могло стать источником воды на Земле - ученые

Нашли новый источник воды на Земле. Фото: Reuters

Солнце может быть неучтенным источником воды на Земле.

К такому выводу пришли ученые из Университета Кертина в Австралии, проанализировав пыль астероида С Итокава, сообщает Naked science.

Астероид принадлежит к группе околоземных объектов из группы так называемых аполлонов с сильно вытянутой орбитой, из-за чего они пересекаются с орбитами Земли и Марса. Длина астероида составляет 535 метров, поэтому он считается небольшим.

Объект открыли 26 сентября 1988 года и назвали в честь основателя японской космической программы профессора Хидэо Итокавы. Образцы породы собрал японский космический зонд "Хаябуса" и передал на Землю в 2010 году. Это были первые образцы с астероида, которые доставили на нашу планету.

Ученые пришли к выводу, что Итокаву можно считать частью более крупного небесного тела, которое распалось. Возраст собранной пыли астероида оценили в восемь миллионов лет.

Теперь ученые продолжили работу по изучению пыли Итокавы и выяснили, что она содержит молекулы воды: в целом 20 литров на каждый кубометр породы. По мнению исследователей, причиной появления воды на астероиде стал солнечный ветер.

Кроме того, по мнению исследователей, этот же солнечный ветер мог принести воду и на Землю и другие планеты Солнечной системы. В начале существования нашей планеты заряженные частицы врезались в ее поверхность, образуя водоемы.

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