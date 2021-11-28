Житель Лос-Анджелеса снял на видео падение метеора

Метеор, вероятно, относится к редкому типу – грейзинг. Фото: Pixabay

Метеор – это процесс сгорания метеороида в атмосфере Земли. Если метеороид достигает поверхности, то переклассифицируется в метеорит. Не так часто нам выпадает возможность увидеть яркие метеоры, болиды. Но жителям Калифорнии повезло.

Метеор заметили десятки жителей Лос-Анджелеса и близлежащих городков. Он пронесся примерно с запада на восток 25 ноября 2021 года в 4:12 по Всемирному координированному времени. Более 100 человек направили рапорт о наблюдениях за космическим телом Международной метеорной организации. Интересно, что метеор был не похож на своих "одноклассников" и, вероятно, относится к редкому типу – грейзинг.

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Метеор-грейзинг – это метеороид, который входит в атмосферу планеты под очень низким углом. Поэтому такие космические тела не пробивают ее, "пытаясь" достичь поверхности Земли, а словно проносятся вдоль атмосферы.

Метеор-грейзинг может не сгореть в атмосфере и продолжить путь по космическому пространству. Правда, теперь его орбита значительно изменится, ведь атмосфера планеты значительно затормозит объект. Другие метеоры такого типа сгорают в атмосфере, хотя и проходят ее на больших высотах.

В ночь на 25 июля над Норвегией со скоростью около 16,3 км/с пролетел необычно крупный метеорит.