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понедельник, 26 июля 2021 09:44

Над Землей пролетел огромный метеорит: фото и видео
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В ночь на 25 июля над Норвегией со скоростью около 16,3 км/с пролетел необычно крупный метеорит.

Обломки космического тела упали недалеко от норвежской столицы Осло, пишет Reuters.

"Падение метеорита зафиксировали около 01:00. Его было видно в небе над страной по крайней мере 5 с.", - сообщает Норвежская сеть наблюдения за метеоритами.

Очевидцы сообщают о громком взрыве и ветре, которыми сопровождалось падение. Яркую вспышку наблюдали в городе Тронхейм — третьем по размеру населенном пункте Норвегии.

Падение метеорита зафиксировали около часа ночи
Фото: Reuters
Он летел с места между Марсом и Юпитером
Человеческих жертв или разрушений событие не повлекло
Обломки космического тела упали неподалеку Осло
Очевидцы наблюдали над Норвегией падение метеорита

Человеческих жертв или разрушений происшествие не повлекло.

"Прошлой ночью мы видели большой камень, который летел, предположительно, с места между Марсом и Юпитером. Пролетая мимо, он создал шум, свет и приятное волнение", — заявил представитель Норвежской сети наблюдения за метеорами Мортен Биле.

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Около 90-95% метеоров, летящих в сторону Земли, полностью сгорают в атмосфере. Когда их обломки достигают земной поверхности, их называют метеоритами. Считают, что динозавров уничтожил астероид диаметром в 10 км.

Наиболее известный случай, когда падение метеорита привело к разрушениям, произошел в 2013 году недалеко от Челябинска. Упавший в РФ астероид имел 20 м в поперечнике. Он взорвался в атмосфере, а его обломки разлетелись по большой площади, повредив здания и поранив около 1,2 тыс. людей.

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