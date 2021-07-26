Над Землей пролетел огромный метеорит: фото и видео

В ночь на 25 июля над Норвегией со скоростью около 16,3 км/с пролетел необычно крупный метеорит.

Обломки космического тела упали недалеко от норвежской столицы Осло, пишет Reuters.

"Падение метеорита зафиксировали около 01:00. Его было видно в небе над страной по крайней мере 5 с.", - сообщает Норвежская сеть наблюдения за метеоритами.

Очевидцы сообщают о громком взрыве и ветре, которыми сопровождалось падение. Яркую вспышку наблюдали в городе Тронхейм — третьем по размеру населенном пункте Норвегии.

Фото: Reuters

Человеческих жертв или разрушений происшествие не повлекло.

"Прошлой ночью мы видели большой камень, который летел, предположительно, с места между Марсом и Юпитером. Пролетая мимо, он создал шум, свет и приятное волнение", — заявил представитель Норвежской сети наблюдения за метеорами Мортен Биле.

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Около 90-95% метеоров, летящих в сторону Земли, полностью сгорают в атмосфере. Когда их обломки достигают земной поверхности, их называют метеоритами. Считают, что динозавров уничтожил астероид диаметром в 10 км. Наиболее известный случай, когда падение метеорита привело к разрушениям, произошел в 2013 году недалеко от Челябинска. Упавший в РФ астероид имел 20 м в поперечнике. Он взорвался в атмосфере, а его обломки разлетелись по большой площади, повредив здания и поранив около 1,2 тыс. людей.