Сокращение населения угрожает национальной безопасности

"До 9 млн украинцев ежегодно выезжают на заработки за границу" - Турчинов. Фото: turchynov.com

Украинский политик Алексадр Турчинов заявил, что быстрое сокращение населения становится для нашей страны одним из главных факторов, угрожает национальной безопасности и существованию нации.

"Проблему сокращения населения надо искать не только во внешней агрессии, или в высоком уровне жизни в странах Европы, куда стремятся выезжать наши соотечественники". Ее надо искать внутри нашей страны ", - отметил Турчинов.

По его словам, в 9 млн украинском ежегодно выезжают на заработки за границу, а 3,2 миллиона - постоянно работают за пределами страны.

"В результате в рейтингах стран с наиболее стремительным сокращением трудоспособного населения Украины заняла первое место, а по показателям старения - 29 место в мире", - добавляет политик.

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Верховная Рада не поддержала отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. "За" соответствующий проект постановления проголосовали 97 депутатов. Отставку не поддержали "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Родина", группы "Воля народа" и "Возрождение". Гройсман передал заявление на освобождение до парламента 22 мая.