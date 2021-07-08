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четверг, 08 июля 2021 20:23

Шокирующие цифры: сколько процентов украинцев верят в "прислужников Сороса" и внешнее укправлиння

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Шокирующие цифры: сколько процентов украинцев верят в &quot;прислужников Сороса&quot; и внешнее укправлиння
Експертка по коммуникациям рассказала, сколько украинский верят в конспирологию. Фото: Тарас Подолян

Правительство должно устранить первопричины конспирологических мышления - повысить свободы людей по широкой присутствия граждан в управлении городом, дать им ощущение безопасности, считает експертка по коммуникациям Любовь Цибульская. Об этом говорит в интервью журналу "Краина".

"40 процентов украинский верят, что Украина находится под скрытым внешним управлением Запада. Что есть кураторы, кредиторы и "прислужники Сороса". 39 процентов убеждены, что Международный валютный фонд хочет использовать украинские земли. 25 процентов полагают, что США развернули в Украине сеть биолабораторий . Распространено мнение, что любая международная помощь на самом деле является ловушкой ", - рассказывает.

Конспирология действенная во многих страна, добавляет.

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"Психологи объясняют, что связано с безопасностью. Люди чувствуют себя защищенно, когда якобы вооружены информацией. Всегда проще думать, что все плохо вокруг затеял Сорос. Надо выработать свой нарратив. Объяснить, как реформы и международная интеграция усилят безопасность и уровень жизни" , - заключает.

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Держитесь подальше от рунета. В нашей стране большинство фейков рождается там. Об этом говорит медицинская журналистка и биологиня Дарья Озерная

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Дата
08
июля

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