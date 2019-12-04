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среда, 04 декабря 2019 08:22

Сьогодня отмечают Третью Пречистую: традиции праздника

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Сьогодня отмечают Третью Пречистую: традиции праздника
На Введение запрещалось шить, убирать и стирать. Фото: Liza.ua

Сегодня православные и греко-католики отмечают Введение в храм Пресвятой Богородицы или Третью Пречистую.

В Православной церкви Введения принадлежит к числу двунадесятых праздников. В католической церкви этот праздник имеет ранг "Memoria" (Память), пишет nv.ua.

История праздника

Согласно Священному Писанию, праведные Иоаким и Анна из Назарета - старая бездетная пара - неустанно молились о ребенке, дав обет, что ребенок посвятит жизнь служению Богу. У них родилась дочь, которую назвали Марией. Когда ей исполнилось три года, родители, выполняя обещание, привели девочку в Иерусалимский храм, и она самостоятельно преодолела высокие ступеньки, ведущие ко входу. Там ребенка встретил первосвященник Захария. Он ввел Марию в алтарь. Пресвятая Дева прожила в храме около 11 лет.

Традиции и запреты

В Украине празднование Третьей Пречистой начинали с посещения церкви. После литургии вся семья отправлялась домой. Если первым гостем в доме станет молодой парень, да еще и с деньгами, семью ожидают здоровье и богатство в новом году. А если придет старый мужчина - кто-то заболеет или обеднеет. На стол подавали рыбу и красное вино, разрешенных во время Рождественского поста на праздники.

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На Введение запрещалось шить, убирать и стирать.

В восточных регионах Украины освящали воду, веря, что через нее на людей снизойдет благословение от Пресвятой.

Приметы

С праздника Введения приходит настоящая зима и снег, выпавший в этот день растает уже не скоро. Также определяли какой будет погода в течение года. На Введение мороз - все зимние праздники с морозом, тепло - все праздники с теплом. Сколько на Введение воды, столько на Юрия травы. А иней на деревьях в этот день обещал богатый урожай овса.

21 сентября православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Этот день посвящен рождению Девы Марии - матери Иисуса Христа. В народе испокон веков называется Вторая Пречистая. Согласно церковным учением, это событие имеет важнейшее значение для всех людей, поскольку именно Богоматерь подарила человечеству Спасителя.

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Дата
04
декабря

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