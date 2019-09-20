Сегодня Вторая Пречиста: традиции и запреты

Сегодня празднуют Рождество Пресвятой Богородицы Фото: ukr.media

21 сентября православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Этот день посвящен рождению Девы Марии - матери Иисуса Христа. В народе испокон веков называется Вторая Пречистая.

Согласно церковным учением, это событие имеет важнейшее значение для всех людей, поскольку именно Богоматерь подарила человечеству Спасителя.

Люди всегда почитали ее как большую праведницу, покровительницу женщин и матерей.

В Рождество Богородицы нельзя выполнять тяжелую физическую и грязную работу по дому: нельзя шить, вышивать, стирать, убирать, мыть, а также копать, рубить, чинить, строить тому подобное.

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Избегайте ругательств и скандалов - этим вы можете разгневать Богородицу. Решайте конфликты мирным путем, ищите взаимопонимания.

В этот день не желательно употреблять в пищу мясо и пить алкоголь. Остатки пищи следует отдать домашним животным.

Этого святого дня нельзя проходить мимо нищих и тех, что просят, не подав им пищу или милостыню. По народным легендам, если женщина не подаст милостыню то может стать бесплодной.

6 августа 2016 года на блошином рынке в округе Сарбур на северо-востоке Франции коллекционер случайно нашел медную гравюру Альбрехта Дюрера "Коронованная ангелом Дева Мария". Покупатель, заметив на обороте гравюры печать государственной художественной галереи Штутгарта, решил пожертвовать этот шедевр музею. По словам представителей музея, благотворитель вместе с женой лично пришел в музей, чтобы передать картину.