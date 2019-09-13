Согласие на обработку персональных данных: Дубилет хочет отменить документ

Дубилет хочет отменить согласие на обработку персональных данных. Фото: "Ракурс"

Возможность отмены согласия на обработку персональных данных изучает министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Есть один документ, который меня просто бесит - Согласие на обработку персональных данных. Граждане вынуждены заполнять его при малейшем чихе. Вы не подумайте, я уважаю GDPR и Закон о защите персональных данных. Но какое заявление вы бы не заполняли, высока вероятность, что вас попросят вдогонку к нему заполнить и этот документ. Хочу от этого заявления, где можно, избавиться", - написал министр в Facebook.

Он объяснил тем, что при заполнении документов граждане и так понимают, что их данные будут обработаны.

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Дубилет предлагает дописать информацию о сборе персональных данных в конце документа, а не подсовывать отдельным письмом.

Он призвал пользователей соцсети поделиться, в какой ситуации государство заставляло их заполнять согласие на обработку персональных данных.

Правительство Украины создаст государственную агенцию, которая будет заниматься государственным долгом Украины. Таким образом деполитизируют вопрос госдолга.