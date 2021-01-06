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среда, 06 января 2021 09:07

Сочельник у христиан восточного обряда: приметы, обычаи и запреты

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Сочельник у христиан восточного обряда: приметы, обычаи и запреты
В Украине не потеряла своей актуальности традиция колядования, когда дети ходят по домам и поют рождественские колядки. Фото: pixabay.com

6 января православные христиане отмечают Сочельник. Богоявление – западные христиане празднуют наравне с Пасхой. Вечер в канун Рождества является древнейшим христианским праздником. Он посвящен рождению Иисуса Христа и событиям, которые его сопровождали.

Вечер Рождества Христова - один из самых важных семейных праздников, когда семья собирается за ужином. Считается, что на столе должно быть 12 постных блюд в честь 12 апостолов. Среди них обязательно должны быть борщ, рыба, грибы, пироги с фасолью и капустой, картофель и узвар.

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В разных регионах Украины в обычаях празднования Сочельника были некоторые отличия, но везде существовал обряд, связанный с приготовлением 1-й кутьи. Ее называли богатой. Как только на небосклоне появлялась 1-я звезда, всей семьей садились за стол. Первым, как и полагалось, занимал место хозяин, а за ним остальные члены семьи. Во время праздничного ужина старались не выходить из-за стола и разговаривать тихо. Считалось, что именно в это время все близкие и дальние родственники должны прийти в дом.

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Приметы 6 января:

Будет снег - будет урожай на яблоки.

Если 6 января на небе виден Млечный Путь, то лето будет теплым.

На богатую кутью звездное небо - куры хорошо будут нестись и родит горох.

Лунная ночь - ждите урожая на бахчу.

На праздник нельзя садиться к столу, пока не взойдет 1-я рождественская звезда. Не стоит надевать черное и выносить из дома мусор. В Сочельник нельзя заниматься шитьем и рукоделием и запрещать колядовать в доме. В Украине не потеряла актуальности традиция колядования, когда дети ходят по домам и поют рождественские колядки.

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Наиболее строгий день Рождественского поста приходится на Сочельник. Целый день верующие должны воздерживаться от еды, пока на небе не появится 1-я звезда. После вечерни разрешается горячая пища с маслом и традиционная сладкая каша - сочиво.

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06
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