Снятие санкций и потеря поддержки в международных судах: чем Украине откликнется освобождение Цемаха

Владимир Горбач: обмен Цемах - это политическая уступка Кремлю. Фото: 5 канал

Обмен Цемаха может разрушить три столпа, на которых стоит украинская внешняя политика.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит эксперт по международным отношениям Владимир Горбач.

"Первое - может пострадать наша правовая позиция в международных судах. Например, Цемаха обменяют на украинских моряков, которых должны были выпустить без каких-либо условий по решению Морского трибунала. Если они вернутся домой в результате обмена, это будет означать, что Украина нарушила правовую процедуру. Это может стать причиной, что международные суды больше не будут поддерживать Украину", - считает он.

Второй внешне политической потерей Украины международник называет возможное ослабление санкций.

"Европа может ослабить санкции против РФ. Они не заинтересованы терпеть экономические потери из-за отказа от сотрудничества с Россией, если Украина не демонстрирует свою жажду к победе. А обмен Цемаха - это политическая уступка Кремлю. То есть зачем нужны санкции, если Украина идет на нормализацию отношений с Москвой.

Третий фактор - это безопасность. Мировые партнеры могут больше не помогать нам развивать свою оборонную способность. Не будут давать деньги на проекты безопасности, оружие, не будут проводить совместные учения. Ведь украинская власть решила договариваться с агрессором", - объясняет Горбач.

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По его словам, совсем скоро акции протеста будут единственным способом повлиять на власть.

"Владимир Зеленский имеет неограниченные полномочия. И любое его решение может вызвать большой общественный резонанс, который в будущем может перерасти в конфликт народа и власти. Сейчас этого не будет, ведь большое количество украинцев готовы отдать Цемаха, лишь бы домой вернулись наши ребята. Это - морально-этическая сторона вопроса. Если же рассматривать эту ситуацию с точки зрения государственной стратегии, это была ошибка", - добавляет эксперт.

Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи бывшего боевика ДНР Владимира Цемах, подозреваемого по делу о сбивания малайзийского "Боинга" рейса МH17 на Донбассе летом 2014-го.