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Сны с 11 на 12 апреля сбудутся через неделю - во что верили наши предки

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Сны с 11 на 12 апреля сбудутся через неделю - во что верили наши предки
Сны 12 апреля считали вещими. Фото: unsplash.com

Сегодня по народным обычаям принято просит святых небесного дождя для быстрого и хорошо урожая. Но нельзя устраивать генеральную уборку, заметать и вытирать пыль, чтобы не выгнать из дома благополучие и удачу.

Чтобы не навлечь беду в дом, Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с главными традициями и запретами наших предков 12 апреля.

В этот день нельзя нести домой ненужные вещи, вроде открыток, бесплатных газет или ненужных покупок. Более того, необходимо избавиться от домашнего хлама. Считается, что если убрать из жилья все старое, можно расчистить путь для успеха.

Сегодня лучше не надевать темные вещи, ведь не будут выходить начатые дела. Лучше отдать предпочтение одежде белого, бежевого, голубого и зеленого цветов. Также не советуют жениться. В народе говорили, что брак, заключенный 12 апреля, долго не продлится.

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Этот день не подходит, чтобы одалживать деньги или брать в долг. А сны с 11 на 12 апреля сбудутся через неделю.

Народные приметы о погоде:

Черешня зацвела - пришло время сеять свеклу и кукурузу

Пчелы вылетают из ульев - весна пришла и будет теплой

Листья на березе распустились раньше, чем на ольхе - летом будет мало дождей.

Быки и коровы задирают головы вверх, сонные и мало пьют - к быстрому дождю.

"По народным обычаям есть много примет и предрассудков. Им не стоит слепо доверять. Времена меняются, люди живут по-другому. Злится и ссориться нельзя в любой день, не только в какой-то конкретный день или церковный праздник. А относительно работы советую так: оставьте труд утром в период молитвы в честь определенных святых, а дальше можете продолжить. Но в воскресенье же лучше вообще не думать о делах и отдохнуть перед понедельником", - пояснил в комментарии Gazeta.ua священник ПЦУ отец Александр.

11 апреля по народному календарю украинцы отмечали Берещення. В этот день собирают березовый сок, который сможет вылечить от болезней, избавить от слабости. А беременные просят у берез легких родов, счастья и здоровья для будущего малыша. Также принято париться в бане с березовым веником. Ветви этого дерева очищают и обновляют кровь.

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